Эксклюзив 24 июля 2023, 06:10 Последствия падения БПЛА на Комсомольском проспекте показали на видео Поврежденные окна жилого дома в Хамовниках от падения БПЛА сняли на видео

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Военные остановили атаку двумя беспилотниками на Москву. При падении одного из них на Комсомольском проспекте пострадали окна близлежащих домов. «360» показал последствия ЧП.

Обломки БПЛА нашли на Комсомольском проспекте в центре Москвы, еще один дрон врезался в высотку бизнес-центра на улице Лихачева. По информации властей, никто не пострадал, серьезных повреждений не зафиксировали.

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Оперативные службы перекрыли движение по Комсомольскому проспекту от дома 18 в сторону Московской области, объявил Дептранс Москвы. На кадрах видно, что на улице остались правоохранители. В некоторых окнах жилого дома разбились стекла, осколки разлетелись по асфальту.

Минобороны России заявило, что ответственность за теракт лежит на киевском режиме. Беспилотники направили на объекты в Москве, но средства радиоэлектронной борьбы подавили их, и дроны рухнули.