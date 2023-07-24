24 июля 2023, 06:10
Последствия падения БПЛА на Комсомольском проспекте показали на видео
Поврежденные окна жилого дома в Хамовниках от падения БПЛА сняли на видео
Военные остановили атаку двумя беспилотниками на Москву. При падении одного из них на Комсомольском проспекте пострадали окна близлежащих домов. «360» показал последствия ЧП.
Обломки БПЛА нашли на Комсомольском проспекте в центре Москвы, еще один дрон врезался в высотку бизнес-центра на улице Лихачева. По информации властей, никто не пострадал, серьезных повреждений не зафиксировали.
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Оперативные службы перекрыли движение по Комсомольскому проспекту от дома 18 в сторону Московской области, объявил Дептранс Москвы. На кадрах видно, что на улице остались правоохранители. В некоторых окнах жилого дома разбились стекла, осколки разлетелись по асфальту.
Минобороны России заявило, что ответственность за теракт лежит на киевском режиме. Беспилотники направили на объекты в Москве, но средства радиоэлектронной борьбы подавили их, и дроны рухнули.
Беспилотники
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