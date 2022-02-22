Последствия падения бетонных плит с эстакады на авто попали на видео

На Калужском шоссе в ходе обрушения бетонных плит с эстакады произошло ДТП. Последствия этого ЧП попали на видео.

Днем 22 февраля по эстакаде ехал грузовик. В его кузове находились плохо закрепленные строительные материалы и бетонные плиты. Одна из них сорвалась с машины и упала на проезжую часть, придавив автомобиль.

На видео, которое попало в распоряжение «360», показана строящаяся эстакада, а также расплющенный автомобиль. Его фрагменты лежат рядом на дороге. На месте аварии продолжают работать спасатели и правоохранительные органы.

Вечером 11 февраля подобное ЧП произошло и в Подмосковье. Там на территории строящегося торгового комплекса обрушился бетонный забор. В результате аварии пострадали четыре человека.