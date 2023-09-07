Происшествия 07 сентября 2023, 16:33 Последствия падения беспилотников в Ростове-на-Дону почти устранили Губернатор Голубев: в Ростове-на-Дону почти устранили последствия падения дронов РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Ростове-на-Дону заканчивают устранять последствия падения беспилотников. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в Telegram-канале.

Спасатели сняли нависшие аварийные конструкции со зданий, с улиц вывезли поврежденные машины (всего их 10, в том числе одна сгоревшая). Коммунальные службы занимаются уборкой территории.

Реклама

Для жильцов пострадавших квартир организовали горячее питание, им выдают сухие пайки.

«Планируется, что уже сегодня все жители смогут вернуться в свои квартиры», — отметил Голубев.

Шесть оперативных групп, организованных администрацией Ленинского района, обследуют жилые помещения и трудятся над определением ущерба. Решение о выплате компенсаций будут принимать по итогам их работы и на основании заявлений жильцов.

Кроме того, в Ростове-на-Дону продолжаются следственные действия.