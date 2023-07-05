Происшествия 05 июля 2023, 11:39 Последствия обстрела ВСУ в Макеевке ликвидируют в течение недели Глава администрации Макеевки Ключаров: последствия обстрела ВСУ ликвидируют за неделю РИА «Новости»

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Экстренные службы ликвидируют последствия обстрела Макеевки со стороны украинских боевиков в течение недели. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил глава городской администрации Владислав Ключаров.

По его словам, повреждения получили десятки важнейших социальных объектов, в том числе больница, школа, детские сады, пожарные части и другие.

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«Во вторник обстановка была непростая, но сегодня уже начали все приводить в порядок. Нам еще необходимо подсчитать весь нанесенный ущерб, в течение недели мы закроем вопросы по восстановлению», — сказал Ключаров.

Глава администрации отметил, что в первую очередь необходимо помочь пострадавшему населению и принять меры по восстановлению электроснабжения поврежденных объектов.

Украинские военные атаковали Макеевку вечером во вторник, 4 июля. Ключаров сообщал, что повреждения получили порядка 40 многоквартирных домов.