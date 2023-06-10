Происшествия 10 июня 2023, 07:29 Последствия обстрела ПВР на Арабатской стрелке сняли на видео Сальдо показал загоревшийся после обстрела ВСУ ПВР на Арабатской стрелке

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После обстрела ВСУ пункта временного размещения на Арабатской стрелке загорелся отель «Позитив». Кадры разрушенного здания разместил в своем Telegram-канале врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Судя по видео, удар украинской ракеты пришелся по центру ПВР, пробив его крышу. Начался пожар.

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Уже известно об одной жертве обстрела — погибла женщина. Данные о ее личности Сальдо не привел.

Он отметил, что ожесточенные обстрелы по населенному пункту Железный Порт не прекращались с ночи.

Удар по ПВР, по предварительным данным, нанесли ракетами Storm Shadow. ВСУ получили их от Великобритании.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что эвакуировать жителей Херсонской области приходится под огнем. ВСУ не прекращают атаки на новые российские регионы и бьют по ним, даже когда людей вывозят из подтопленных в результате теракта на Каховской ГЭС районов.