10 июня 2023, 07:29
Последствия обстрела ПВР на Арабатской стрелке сняли на видео
Сальдо показал загоревшийся после обстрела ВСУ ПВР на Арабатской стрелке
После обстрела ВСУ пункта временного размещения на Арабатской стрелке загорелся отель «Позитив». Кадры разрушенного здания разместил в своем Telegram-канале врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Судя по видео, удар украинской ракеты пришелся по центру ПВР, пробив его крышу. Начался пожар.
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Уже известно об одной жертве обстрела — погибла женщина. Данные о ее личности Сальдо не привел.
Он отметил, что ожесточенные обстрелы по населенному пункту Железный Порт не прекращались с ночи.
Удар по ПВР, по предварительным данным, нанесли ракетами Storm Shadow. ВСУ получили их от Великобритании.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что эвакуировать жителей Херсонской области приходится под огнем. ВСУ не прекращают атаки на новые российские регионы и бьют по ним, даже когда людей вывозят из подтопленных в результате теракта на Каховской ГЭС районов.
ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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