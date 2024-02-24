Происшествия 24 февраля 2024, 19:27 Последствия обстрела набережной реки Кальмиус в Донецке попали на фото ВСУ обстреляли Ворошиловский район Донецка из РСЗО HIMARS Pxhere

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Вооруженные силы Украины 24 февраля обстреляли Ворошиловский район Донецка. Telegram-канал «Война Глазами Журналиста» показал последствия удара по набережной реки Кальмиус.

Повреждения получили здания и минимум один автомобиль. На улицах образовались воронки. По данным авторов публикации, украинские боевики стреляли из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале сообщил, что при обстреле Ворошиловского района получил ранение 40-летний мужчина. Глава просил жителей оставаться в укрытиях.

Денис Пушилин также призывал жителей ДНР не выходить во время выходных на улицу. Он напоминал, что ВСУ в праздники увеличивают число провокаций и террористических атак.