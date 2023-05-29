Происшествия 29 мая 2023, 22:40 Последствия обстрела Михайловки в Запорожской области со стороны ВСУ показали на видео Член ВГА Запорожской области Рогов показал видео из Михайловки после обстрела ВСУ Скриншот

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Член военно-гражданской администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов показал кадры, на которых видны последствия обстрела поселка городского типа Михайловки со стороны ВСУ. Видео он опубликовал в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, что на проезжей части лежат некие обломки и комки земли. Как сообщил Рогов, украинские боевики обстреляли центр поселка. Всего в Михайловке зафиксировали три прилета со стороны ВСУ.

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«Один из них — в районе парковки рынка, где как правило большое скопление людей», — пояснил политик.

В результате атаки ранения получили два мирных жителя. Один из них в реанимации, уточнил Рогов. По предварительным данным, объекты инфраструктуры не пострадали.

Украинские военные атаковали Михайловку днем 29 мая. Рогов сообщал, что ВСУ вели обстрел из тяжелых орудий. Вечером прогремел взрыв в Мелитополе. Подробности член военно-гражданской администрации Запорожской области не привел. Однако он обещал сообщить всю информацию позднее.