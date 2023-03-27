Происшествия 27 марта 2023, 08:49 Последствия обстрела химзавода «Стирол» в Горловке сняли на видео Мэр Горловки Приходько: ВСУ обстреляли химзавод «Стирол» в Калининском районе

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Украинские военнослужащие минувшей ночью обстреляли химический завод «Стирол» в Калининском районе Горловки, сообщил в Telegram мэр города Иван Приходько. Он опубликовал фото и видео последствий атаки. На кадрах видно, что здание получило сильные повреждения.

Приходько уточнил, что особенно сильно пострадал цех по производству азотной кислоты. Помимо этого, оказалась частично разрушена факельная труба.

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«Вследствие прямого попадания вражеского снаряда в кровлю повреждено административное здание цеха электроснабжения», — добавил мэр.

Информации о пострадавших Приходько не опубликовал.

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Накануне, 26 марта, ВСУ открыли огонь по поселку шахты им. В. И. Ленина в Центрально-Городском районе Горловки. Поселок был частично обесточен. Разрушения зафиксировали в одном доме на Анапской улице. Среди жителей никто не пострадал.