Последствия крушения самолета под Рязанью сняли на видео

Появилось видео с места падения самолета Ил-76 под Рязанью. В результате ЧП, по предварительным данным, в больницу попали пять человек.

Информацию о состоянии людей сообщил источник ТАСС. По его словам, один из получивших травмы находится в реанимации.

В региональном правительстве ранее заявили, что в результате падения самолета погибли четыре человека. Ил-76 выполнял учебно-тренировочный полет.

По предварительным данным, у самолета возникли проблемы с двигателем. На видео момента падения Ил-76 видно, что он загорелся, когда был в воздухе.