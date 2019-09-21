Последствия крупного пожара в ТЦ во Владивостоке сняли с воздуха

Полностью оценить масштаб разрушений нельзя даже просматривая видео, снятое с высоты птичьего полета — рассмотреть детали не позволяет сильное задымление. На месте ЧП до сих пор работают пожарные.

Крупный пожар в ТЦ Владивостока локализован Подробнее

Пожар вспыхнул во владивостокском торговом центре рано утром 21 сентября. Огонь распространился на тысячу квадратных метров.

Внутри горящего здания частично обрушились перекрытия. По предварительным данным, никто не пострадал.

На данный момент известно, что пожар локализован. По версии администрации Приморья, пожар мог начаться после взрыва газового баллона.