11 декабря 2020, 13:43
Последствия крупного пожара в Санкт-Петербурге сняли на видео
Утром пятницы, 11 декабря, загорелись бытовки во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Последствия крупного пожара сняли на видео, пишет ИА «Невские новости».
Уточняется, что в 5:22 сотрудники управления МЧС по городу получили сообщение о возгорании на улице Фучика в Купчино. Огонь охватил бытовки на площади в 300 квадратных метров. Пожар ликвидировали в 06:34. В настоящий момент о пострадавших неизвестно.
Возгорание устраняли четыре единицы техники и 17 человек личного состава.