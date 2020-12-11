Последствия крупного пожара в Санкт-Петербурге сняли на видео

Уточняется, что в 5:22 сотрудники управления МЧС по городу получили сообщение о возгорании на улице Фучика в Купчино. Огонь охватил бытовки на площади в 300 квадратных метров. Пожар ликвидировали в 06:34. В настоящий момент о пострадавших неизвестно.

Возгорание устраняли четыре единицы техники и 17 человек личного состава.