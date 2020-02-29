Последствия крупного пожара в Наро-Фоминске сняли с коптера

Пожар на складе на 49-м километре Киевского шоссе начался в 06:51. Через 40 минут после этого ему присвоили второй уровень сложности. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного управления МЧС.

В 08:49 пожар локализовали на площади 7,2 тысячи квадратных метров. В 09:57 пожарные ликвидировали открытое горение.

В тушении задействовали 84 человек и 26 единиц техники.

Судя по сообщениям в соцсетях, дым от пожара виден по всему городу. Автомобилисты также снимали клубы дыма на Киевском шоссе.