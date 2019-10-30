Последствия двух аварий на северо-западе Москвы сняли на видео

Крылатский мост стал местом для двух аварий, в которых пострадали сразу пять автомобилей. Первый снег, который прошел в Москве дал о себе знать. Видео с места событий публикует «360».

Видео прислали через приложение «Репортер 360» (Android и iOS).

На опубликованных кадрах видно, что на мосту с разницей в несколько метров столкнулись сначала две машины, а после сразу три.

В управлении ГАИ столичного главка МВД уточнили, что на месте произошли две аварии. В каждой из которых приняли участие два автомобиля. Обошлось без пострадавших.