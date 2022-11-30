30 ноября 2022, 02:02
Последствия ДТП с участием грузовика и электрички в Подмосковье продолжили ликвидировать
РЖД: в Подмосковье устраняют последствия ДТП с участием грузовика и электрички
Рабочие продолжают восстановительные работы на ответвлении Савеловского направления железной дороги, где произошло ДТП с участием грузовика и электрички. Если к утру их не закончат, для пассажиров запустят специальные автобусы, сообщили «360» в РЖД.
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Компенсационные автобусы между Вербилками и Дубной курсируют в прежнем режиме. Если к утру 30 ноября восстановительные работы не завершат, автобусы будут курсировать по новому расписанию.
В сторону Москвы:
03:30 Дубна — Большая Волга — Запрудня — Дмитров;
04:20 Вербилки — Дмитров;
04:35 Дубна — Большая Волга — Запрудня — Дмитров;
05:30 Дубна — Запрудня — Вербилки;
05:46 Большая Волга — Запрудня — Вербилки;
06:07 Дубна — Запрудня — Вербилки;
06:20 Большая Волга — Запрудня — Вербилки;
07:39 Дубна — Запрудня — Вербилки;
07:51 Большая Волга — Запрудня — Вербилки — Дмитров;
10:00 Дубна — Запрудня — Вербилки.
В сторону Дубны:
06:40 Вербилки — Запрудня — Дубна;
09:35 Вербилки — Запрудня — Дубна;
10:25 Вербилки — Запрудня — Большая Волга.
Авария произошла накануне вечером на перегоне Большая Волга — Соревнование в Московской области. Водитель грузовика выехал на железнодорожные пути, проигнорировав запрещающий свет светофора. Машинисту поезда не удалось избежать столкновения с грузовиком. Водителю потребовалась помощь медиков, в поезде пострадавших нет.
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