Происшествия 30 ноября 2022, 02:02 Последствия ДТП с участием грузовика и электрички в Подмосковье продолжили ликвидировать РЖД: в Подмосковье устраняют последствия ДТП с участием грузовика и электрички Телеканал "360"

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Рабочие продолжают восстановительные работы на ответвлении Савеловского направления железной дороги, где произошло ДТП с участием грузовика и электрички. Если к утру их не закончат, для пассажиров запустят специальные автобусы, сообщили «360» в РЖД.

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Компенсационные автобусы между Вербилками и Дубной курсируют в прежнем режиме. Если к утру 30 ноября восстановительные работы не завершат, автобусы будут курсировать по новому расписанию.

В сторону Москвы:

03:30 Дубна — Большая Волга — Запрудня — Дмитров;

04:20 Вербилки — Дмитров;

04:35 Дубна — Большая Волга — Запрудня — Дмитров;

05:30 Дубна — Запрудня — Вербилки;

05:46 Большая Волга — Запрудня — Вербилки;

06:07 Дубна — Запрудня — Вербилки;

06:20 Большая Волга — Запрудня — Вербилки;

07:39 Дубна — Запрудня — Вербилки;

07:51 Большая Волга — Запрудня — Вербилки — Дмитров;

10:00 Дубна — Запрудня — Вербилки.

В сторону Дубны:

06:40 Вербилки — Запрудня — Дубна;

09:35 Вербилки — Запрудня — Дубна;

10:25 Вербилки — Запрудня — Большая Волга.

Авария произошла накануне вечером на перегоне Большая Волга — Соревнование в Московской области. Водитель грузовика выехал на железнодорожные пути, проигнорировав запрещающий свет светофора. Машинисту поезда не удалось избежать столкновения с грузовиком. Водителю потребовалась помощь медиков, в поезде пострадавших нет.