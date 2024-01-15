15 января 2024, 18:03
Последствия ДТП с тремя погибшими под Нижним Новгородом сняли на видео
МЧС: 3 человека погибли в ДТП с грузовиками и легковушкой под Нижним Новгородом
Три человека стали жертвами ДТП с тремя грузовиками и легковым автомобилем в Богородском районе Нижегородской области. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.
«В аварии погибли три человека, их личности устанавливаются. Еще один пострадал», — указали в ведомстве.
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ДТП произошло на трассе Нижний Новгород — Касимов в районе поворота на село Лакша. На место выехали пожарные подразделения МЧС России и аварийно-спасательный отряд города Павлово. Сотрудники экстренных служб ликвидировали последствия происшествия.
Причины смертельной аварии устанавливаются. Прокуратура Нижегородской области сообщила в своем Telegram-канале, что поставила этот вопрос на контроль.
В декабре прошлого года под Нижним Новгородом случилось смертельное ДТП с грузовиком и легковым автомобилем. В аварии погибли водитель и пассажир легковушки.
Грузовики
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МЧС РФ
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