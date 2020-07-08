08 июля 2020, 13:20
Последствия ДТП с колонной автобусов, перевозивших детей, попали на видео
Последствия ДТП с колонной автобусов, перевозивших детей под Екатеринбургом, попали на видео, сообщил сайт Ura.ru.
По информации сотрудников ГИБДД, детей везли в нескольких автобусах в лагерь имени Германа Титова. В машинах находились 130 детей, а также 40 сопровождающих.
«ДТП произошло на 172-м километре трассы М-5. Колонна из шести автобусов ехала в сторону Верхней Сысерти. Водитель пятого автобуса потерял контроль и врезался в четвертую машину, а тот в третий автобус колонны», — рассказали представители правоохранительных органов.
Уточняется, что информации о пострадавших нет. Прокуратура начала проверку по факту произошедшего. Специалисты выяснят, когда проводился техосмотр автомобилей, а также соблюдался ли водителями режим отдыха.