Последствия ДТП с колонной автобусов, перевозивших детей, попали на видео

По информации сотрудников ГИБДД, детей везли в нескольких автобусах в лагерь имени Германа Титова. В машинах находились 130 детей, а также 40 сопровождающих.

«ДТП произошло на 172-м километре трассы М-5. Колонна из шести автобусов ехала в сторону Верхней Сысерти. Водитель пятого автобуса потерял контроль и врезался в четвертую машину, а тот в третий автобус колонны», — рассказали представители правоохранительных органов.

Уточняется, что информации о пострадавших нет. Прокуратура начала проверку по факту произошедшего. Специалисты выяснят, когда проводился техосмотр автомобилей, а также соблюдался ли водителями режим отдыха.