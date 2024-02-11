Происшествия 11 февраля 2024, 08:44 Последствия ДТП с иномаркой и мотоциклом подростков в Севастополе попали на видео МВД: в Севастополе Mercedes сбил мотоцикл с подростками

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Двое подростков пострадали в ДТП с иномаркой в Севастополе. Подробности сообщили в пресс-службе городского управления МВД России.

Авария произошла ночью 11 февраля возле дома № 46 на Отрадной улице. По данным полиции, 39-летний водитель Mercedes-Benz при повороте не уступил дорогу 17-летнему водителю мотоцикла Suzuki, который ехал прямо.

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«В результате ДТП водитель мопеда и его 15-летний пассажир с травмами различной степени тяжести доставлены в городскую больницу», — сообщили в МВД.

Водителя иномарки отправили на медосвидетельствование. На месте происшествия работают спецслужбы, по факту аварии началась проверка.

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