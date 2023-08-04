Эксклюзив 04 августа 2023, 07:32 Последствия ДТП с двумя грузовиками в Царицыно сняли на камеру Появились снимки с места ДТП с двумя грузовиками на Бакинской улице в Царицыно

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Подразделения МЧС спасли двух пострадавших в аварии с двумя грузовиками на Бакинской улице в Южном административном округе Москвы. Источник «360» показал кадры с места ДТП.

Авария произошла 4 августа в 05:44 недалеко от Царицынского путепровода. Один грузовик остановился, другой врезался в него сзади. Два человека оказались зажатыми, для их деблокировки вызвали три отряда спасателей. Пострадавших достали и передали скорой помощи.

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На месте работают оперативные службы, в том числе Госавтоинспекция. Дептранс Москвы предупредил автомобилистов о том, что движение в сторону центра затруднено.

Утром 3 августа на Ленинградском шоссе Москвы столкнулись пять машин. В аварию попали два авто марки Volkswagen, по одному Mazda и Honda, микроавтобус Mercedes. Никто не пострадал, но по дороге разлилось топливо, временно закрыли движение по двум полосам.