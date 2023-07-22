22 июля 2023, 17:22
Последствия аварии в ТЦ «Времена года» начали устранять
Московские службы устраняют последствия разлива горячей воды в ТЦ «Времена года»
Городские службы занялись ликвидацией последствий прорыва горячей воды в торговом центре «Времена года». Об этом сообщило АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу ПАО «Московская объединенная энергетическая компания».
«Городские службы проводят работы по адресу: Кутузовский проспект, дом 48, строение 1 по устранению вытекания горячей воды, произошедшего на тепловом оборудовании и сетях, принадлежащих торговому центру», — заявили в МОЭК.
Реклама
В ТЦ из-за разлива кипятка погибли четыре человека. Точное количество пострадавших пока неизвестно. Мэр Москвы Сергей Собянин принес соболезнования родным и близким жертв и заявил, что спасатели продолжают работу на месте трагедии.
На месте ЧП работают бригады скорой помощи. Минимум у нескольких человек диагностировали ожоги ног.
Коммунальные аварии
Сергей Собянин
Москва 2023
Прорыв трубы с кипятком в ТЦ «Времена года» в Москве
Реклама
Реклама