Происшествия 22 июля 2023, 17:22 Последствия аварии в ТЦ «Времена года» начали устранять Московские службы устраняют последствия разлива горячей воды в ТЦ «Времена года» Телеканал «360»

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Городские службы занялись ликвидацией последствий прорыва горячей воды в торговом центре «Времена года». Об этом сообщило АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу ПАО «Московская объединенная энергетическая компания».

«Городские службы проводят работы по адресу: Кутузовский проспект, дом 48, строение 1 по устранению вытекания горячей воды, произошедшего на тепловом оборудовании и сетях, принадлежащих торговому центру», — заявили в МОЭК.

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В ТЦ из-за разлива кипятка погибли четыре человека. Точное количество пострадавших пока неизвестно. Мэр Москвы Сергей Собянин принес соболезнования родным и близким жертв и заявил, что спасатели продолжают работу на месте трагедии.

На месте ЧП работают бригады скорой помощи. Минимум у нескольких человек диагностировали ожоги ног.