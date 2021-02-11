Последствия аварии с тремя иномарками в Петербурге попали на видео

Авария с участием трех иномарок произошла в Санкт-Петербурге в четверг, 10 февраля. Видео с последствиями ДТП опубликовало ИА «Невские новости».

На пересечении улиц Фучика и Софийской машины на большой скорости столкнулись друг с другом. Очевидцы отметили, что участники аварии не были пристегнуты ремнями безопасности. Согласно предварительной информации, пострадавших нет.

Транспортным средствам был нанесен урон. У одной иномарки поврежден капот, у двух других авто помята задняя часть. Сейчас водители и дорожные специалисты оформляют все необходимые документы. Выясняются детали произошедшего.