Эксклюзив 30 мая 2023, 12:08 Последствия аварии с пострадавшими на тротуаре возле колледжа в Мытищах попали на видео «360»: появилось видео с места аварии на Олимпийском проспекте, где иномарка сбила троих

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Водитель за рулем иномарки сбил троих пешеходов на тротуаре возле Мытищинского колледжа на Олимпийском проспекте, 17. В распоряжении «360» оказалось видео с последствиями аварии.

На опубликованных кадрах видно, что BMW проехала несколько метров по тротуару, с одой стороны которого учебное заведение, а с другой — забор и деревья. У авто разбито лобовое стекло.

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На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Рядом, на проезжей части, стоит другая машина — Toyota. Предположительно, она стала второй участницей аварии, у нее помят задний бампер.

По всей видимости, автомобилист не вписался в поворот: столкнулся с другой иномаркой и вылетел на тротуар. Что именно произошло — выясняют специалисты.

В пресс-службе МВД по Московской области «360» рассказали, что пострадали три человека, их отправили в больницу.