Эксклюзив 10 июня 2023, 16:58 Последствия аварии с двумя иномарками на востоке Москвы попали на видео Источник «360»: водитель пострадал при столкновении двух иномарок на востоке Москвы

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В Восточном административном округе Москвы на улице Алтайской столкнулись две Mazda и Daewoo. В аварии пострадал один человек. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.

«Авария произошла на улице Алтайской, у дома № 18. Mazda поворачивала налево во двор. Автомобиль Daewoo ехал во встречном направлении», — рассказал источник.

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Он отметил, что в аварии пострадал один человек — водитель Daewoo. Источник не уточнил состояние человека, получившего травмы.

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