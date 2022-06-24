Последствия аварии на Зубовском бульваре в Москве сняли на видео

Два автомобиля столкнулись на Зубовском бульваре в Хамовниках. По данным департамента транспорта, ДТП произошло в районе дома 22/39. После аварии один из них врезался в здание и загорелся. В результате погибли два человека, сообщил источник «360» в экстренных службах города.

По его информации, еще шесть человек пострадали. Сейчас движение по Пречистенке затруднено. На месте работают спасатели. Все обстоятельства и причины ДТП уточняются.

Проверку поставила на контроль прокуратура Центрального административного округа. По данным надзорного ведомства, рано утром водитель автомобиля Mercedes не справился с управлением и влетел в стену жилого дома на Зубовском бульваре. В результате иномарка загорелась. По предварительной информации два человека погибли, шесть были госпитализированы.