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    24 июня 2022, 08:23

    Последствия аварии на Зубовском бульваре в Москве сняли на видео

    Врезавшийся в здание после ДТП автомобиль сняли на видео на Зубовском бульваре в Москве

    Алла Морген, Ольга Назаркина

    Два автомобиля столкнулись на Зубовском бульваре в Хамовниках. По данным департамента транспорта, ДТП произошло в районе дома 22/39. После аварии один из них врезался в здание и загорелся. В результате погибли два человека, сообщил источник «360» в экстренных службах города.

    По его информации, еще шесть человек пострадали. Сейчас движение по Пречистенке затруднено. На месте работают спасатели. Все обстоятельства и причины ДТП уточняются.

    Проверку поставила на контроль прокуратура Центрального административного округа. По данным надзорного ведомства, рано утром водитель автомобиля Mercedes не справился с управлением и влетел в стену жилого дома на Зубовском бульваре. В результате иномарка загорелась. По предварительной информации два человека погибли, шесть были госпитализированы.