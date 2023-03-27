Происшествия 27 марта 2023, 10:20 Последствия атаки ВСУ на Мелитополь сняли на видео Появилось видео последствий атаки украинских военных на Мелитополь Соцсети

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Украинские националисты утром в понедельник обстреляли Мелитополь.Telegram-канал «НБР Донецк» показал на видео последствия атаки.

На опубликованных кадрах видно, как от места падения снарядов поднимается огромное облако черного дыма.

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Член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщал, что снаряды ВСУ частично разрушили здание рядом с многопрофильным колледжем на проспекте 50-летия Победы. Как минимум четыре человека пострадали.

Администрация Мелитополя сообщала, что в момент обстрела студенты находились в учебных классах, их эвакуировали в безопасное место, обеспечив всем необходимым.

По предварительной информации, боевики вели обстрел из населенного пункта Орехов.

Временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что украинские военные в марте готовятся провести наступление на регион. По его словам, Минобороны России в ответ создало мощную двойную линию обороны.