Эксклюзив 16 апреля 2023, 16:00 Последствия атаки ВСУ на детский сад в Донецке показали на видео Появилось видео последствий атаки ВСУ на детский сад в Донецке в пасхальную ночь

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Украинские националисты атаковали Донецк в пасхальную ночь 16 апреля, снаряды попали в здание детского сада. Видео последствия ударов боевиков показал «360».

Всего в здание детсада прилетели две ракеты. После взрывов начался пожар, который полностью уничтожил несколько кабинетов изнутри, включая спортзал.

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«В спортзале хранились вещи, матрасы, мебель и посуда. Можно увидеть, что завалы все еще дымятся, не все потухло до конца», — сообщил корреспондент «360».

Кроме того, украинские военные нанесли удар по Спасо-Преображенскому собору в центре Донецка, в котором собрались прихожане на пасхальную службу. Одна из женщин скончалась, еще шесть человек получили ранения.

Временно исполняющий главы ДНР Денис Пушилин отмечал, что российские военные начали работу по ликвидации огневых точек ВСУ, с которых боевики наносили удары по Донецку.

Пресс-служба Следственного комитета сообщила о расследовании по факту обстрелов Донецка со стороны ВСУ в пасхальную ночь.