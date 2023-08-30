30 августа 2023, 14:40
Последствия атаки беспилотников на аэропорт Пскова устранили
Губернатор Ведерников: последствия атаки БПЛА на аэропорт Пскова устранили
Последствия ночной атаки беспилотников на псковский аэропорт устранили. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.
«Последствия атаки устранены, жертв и пострадавших нет, все возгорания локализованы», — сказал глава региона.
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Ведерников сообщил, что профильные ведомства пока оценивают ущерб. Гражданская инфраструктура при атаке дронов не пострадала.
Псковский аэропорт закрыли до завершения следственных и других необходимых мероприятий, сказал губернатор. По его оценке, воздушная гавань возобновит работу 31 августа. Взлетно-посадочная полоса, по предварительным данным, осталась в нормальном состоянии.
Глава Псковской области предупредил, что после случившегося в регионе будут идти оперативные мероприятия и проверки, в том числе на дорогах. Однако вводить дополнительные ограничения ни в области, ни в Пскове власти не будут, подчеркнул Ведерников.
Губернатор также поблагодарил местных жителей за спокойствие и самообладание. Несмотря на серьезность происшествия, в городе не было даже признаков паники, обратил внимание глава Псковской области.
Беспилотники
Россия
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