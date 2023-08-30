Важное 30 августа 2023, 14:40 Последствия атаки беспилотников на аэропорт Пскова устранили Губернатор Ведерников: последствия атаки БПЛА на аэропорт Пскова устранили Википедия

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Последствия ночной атаки беспилотников на псковский аэропорт устранили. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

«Последствия атаки устранены, жертв и пострадавших нет, все возгорания локализованы», — сказал глава региона.

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Ведерников сообщил, что профильные ведомства пока оценивают ущерб. Гражданская инфраструктура при атаке дронов не пострадала.

Псковский аэропорт закрыли до завершения следственных и других необходимых мероприятий, сказал губернатор. По его оценке, воздушная гавань возобновит работу 31 августа. Взлетно-посадочная полоса, по предварительным данным, осталась в нормальном состоянии.

Глава Псковской области предупредил, что после случившегося в регионе будут идти оперативные мероприятия и проверки, в том числе на дорогах. Однако вводить дополнительные ограничения ни в области, ни в Пскове власти не будут, подчеркнул Ведерников.

Губернатор также поблагодарил местных жителей за спокойствие и самообладание. Несмотря на серьезность происшествия, в городе не было даже признаков паники, обратил внимание глава Псковской области.