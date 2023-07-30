Эксклюзив 30 июля 2023, 10:31 Последствия атаки беспилотниками зданий «Москва-Сити» попали на видео «360»: появилось видео с последствиями атаки беспилотников на здания «Москва-Сити»

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Киевский режим 30 июля выпустил по Москве несколько беспилотников. Российским войскам удалось уничтожить и подавить дроны, но два из них, потеряв управление, врезались в здания «Москва-Сити». В распоряжении «360» оказались кадры с места происшествия.

На записи видно, что территория огорожена, на месте работают сотрудники правоохранительных органов, скорая, спасатели. Несколько окон в здании выбито, асфальт усыпан осколками.

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Удар пришелся по офисным башням, там повредило фасад. Жертв и пострадавших после украинской атаки нет. Аэропорт Внуково после налета дронов временно закрывали на вылет и прилет.

Украинский режиссер Игорь Лопатенок назвал атаку отчаянной попыткой киевского режима вывести президента России Владимира Путина из равновесия. ВСУ не имеют успеха в зоне спецоперации, поэтому действуют террористическими методами. Ночью украинские боевики безуспешно пытались атаковать Крым.

Ранее бывший разведчик США заявил, что Украине приказали завершить контрнаступление. Киевскому режиму придется пересмотреть свои планы.