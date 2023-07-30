30 июля 2023, 10:31
Последствия атаки беспилотниками зданий «Москва-Сити» попали на видео
«360»: появилось видео с последствиями атаки беспилотников на здания «Москва-Сити»
Киевский режим 30 июля выпустил по Москве несколько беспилотников. Российским войскам удалось уничтожить и подавить дроны, но два из них, потеряв управление, врезались в здания «Москва-Сити». В распоряжении «360» оказались кадры с места происшествия.
На записи видно, что территория огорожена, на месте работают сотрудники правоохранительных органов, скорая, спасатели. Несколько окон в здании выбито, асфальт усыпан осколками.
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Удар пришелся по офисным башням, там повредило фасад. Жертв и пострадавших после украинской атаки нет. Аэропорт Внуково после налета дронов временно закрывали на вылет и прилет.
Украинский режиссер Игорь Лопатенок назвал атаку отчаянной попыткой киевского режима вывести президента России Владимира Путина из равновесия. ВСУ не имеют успеха в зоне спецоперации, поэтому действуют террористическими методами. Ночью украинские боевики безуспешно пытались атаковать Крым.
Ранее бывший разведчик США заявил, что Украине приказали завершить контрнаступление. Киевскому режиму придется пересмотреть свои планы.
Беспилотники
Москва 2023
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