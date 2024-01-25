Происшествия 25 января 2024, 17:43 Последние секунды полета Ил-76 попали на видео Камера зафиксировала последние секунды полета рухнувшего самолета Ил-76

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В распоряжении РЕН ТВ оказались кадры с камеры видеонаблюдения, где запечатлены последние секунды полета военно-транспортного самолета Ил-76 перед его крушением. На ролике видно, как самолет начинает резко снижаться в безлюдном месте и исчезает за деревьями.

В кадр также попала собака, которая тут же бросилась бежать. Людей в кадре нет.

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Ил-76 рухнул в поле в Белгородской области днем 24 января. На месте крушения нашли осколки ракеты. Французские СМИ написали, что ВСУ могли сбить самолет из американского зенитного ракетного комплекса. На борту были 65 пленных украинских бойцов, трое сопровождающих и шесть членов экипажа. Выжить не удалось никому. На месте катастрофы нашли оба черных ящика самолета.

СБУ возбудила уголовное дело по статье «Нарушение законов и обычаев войны», один из пунктов которой — «Жестокое обращение с военнопленными». За это преступление может грозить пожизненное лишение свободы. В Минобороны России сообщили, что теракт совершила украинская сторона.