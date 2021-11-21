Последнее видео блогера Губденского набрало 2, 2 млн просмотров

Последнее видео, опубликованное автоблогером Саидом Губденским за пять дней до гибели в аварии, набрало 2,2 миллиона просмотров и более 13 тысяч комментариев. На нем мужчина ездит по Москве со своим приятелем на спортивной машине. Они несколько раз нарушают ПДД.

Один раз — всего в полукилометре от того места на Кутузовском проспекте, где автоблогер разбился вечером 20 ноября. Пользователи оставили комментарии, в которых сетовали на поведение Губденского, ранее просившего автолюбителей не играть “ в шашки» на дорогах. Но собственным советом он пренебрег.

Автоблогер потерял управление на Кутузовском проспекте и протаранил три иномарки. Он погиб на месте, его пассажир, которым оказался глава федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов, умер по дороге в больницу. Пострадали еще два человека.

Предположительно, помимо опасных маневров Губденского подвела летняя резина, стоявшая на автомобиле, купленном 7 ноября. Также стало известно, что автоблогера несколько раз штрафовали за нарушение правил дорожного движения и на семь месяцев лишали прав.