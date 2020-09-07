facebook_pixel
    07 сентября 2020, 08:13

    После жесткой посадки вертолета на Алтае возбудили уголовное дело

    Александра Ломейко

    В августе вертолет Robinson-R66 совершил жесткую посадку на склон горы Белухи на Алтае. После случившегося Барнаульский следственный отдел Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ возбудил уголовное дело.

    Винтокрылая машина неудачно приземлилась в Усть-Коксинском районе республики 4 августа, напомнили в пресс-службе ведомства. Robinson-R66 выполнял технический полет.

    После жесткой посадки вертолета на Алтае возбудили уголовное дело | Изображение 1
    Источник фото: пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ

    При посадке вертолет завалился на бок. Главный винт и фюзеляж воздушного судна получили серьезные повреждения. Причиненный собственнику ущерб составил минимум миллион рублей.

    Осмотр происшествия провели специалисты следственной группы. Они изучили необходимую документацию, допросили свидетелей, отправили изъятое с Robinson-R66 топливо и топливное масло на экспертизу.

    На борту вертолета в момент жесткой посадки находились два человека — пилот и пассажир. Они не пострадали.

    Расследованием причин случившегося также занялся Межгосударственный авиационный комитет.

    Новости SMI.FM