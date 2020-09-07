После жесткой посадки вертолета на Алтае возбудили уголовное дело

В августе вертолет Robinson-R66 совершил жесткую посадку на склон горы Белухи на Алтае. После случившегося Барнаульский следственный отдел Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ возбудил уголовное дело.

Винтокрылая машина неудачно приземлилась в Усть-Коксинском районе республики 4 августа, напомнили в пресс-службе ведомства. Robinson-R66 выполнял технический полет.

Источник фото: пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ

При посадке вертолет завалился на бок. Главный винт и фюзеляж воздушного судна получили серьезные повреждения. Причиненный собственнику ущерб составил минимум миллион рублей.

Осмотр происшествия провели специалисты следственной группы. Они изучили необходимую документацию, допросили свидетелей, отправили изъятое с Robinson-R66 топливо и топливное масло на экспертизу.

На борту вертолета в момент жесткой посадки находились два человека — пилот и пассажир. Они не пострадали.

Расследованием причин случившегося также занялся Межгосударственный авиационный комитет.