После жалобы ребенка на избиение в санатории Приамурья началась проверка

Следственное управление СК РФ по Амурской области начало проверку по факту жалоб ребенка на побои в санатории «Белые горы».

По словам следователей, 18 июля в изданиях региона появились сведения о том, что 13-летний мальчик, который вернулся из детского санаторного оздоровительного лагеря «Белые горы», пожаловался на травлю со стороны других детей и побои.

В ходе проверочных мероприятий оценят работу представителей администрации учреждения, ответственных за безопасность детей, сообщают «Новые известия».