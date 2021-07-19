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    19 июля 2021, 19:58

    После жалобы ребенка на избиение в санатории Приамурья началась проверка

    Редакция сайта 360°

    Следственное управление СК РФ по Амурской области начало проверку по факту жалоб ребенка на побои в санатории «Белые горы».

    По словам следователей, 18 июля в изданиях региона появились сведения о том, что 13-летний мальчик, который вернулся из детского санаторного оздоровительного лагеря «Белые горы», пожаловался на травлю со стороны других детей и побои.

    В ходе проверочных мероприятий оценят работу представителей администрации учреждения, ответственных за безопасность детей, сообщают «Новые известия».