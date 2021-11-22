После взрыва в частном доме в Махачкале возбудили уголовное дело

У жилого дома в Махачкале, где днем 22 ноября раздался взрыв, начали работать спасатели. У двухэтажного строения до сих пор стоят кареты скорой помощи. Следователи возбудили уголовное дело.

Кадры с места происшествия опубликовал ТАСС в своем Telegram-канале. Один человек в результате взрыва погиб, еще четверо пострадали.

Газ в двухэтажном частном доме в Махачкале взорвался днем 22 ноября напротив банкетного зала «Марракеш». Здание почти полностью разрушилось, в нем начался пожар.

Возгорание на площади в 120 квадратных метров удалось ликвидировать, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Дагестану. Специалисты начали работы по разбору завалов и поиску пострадавших.

После случившегося возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Следователи установят все обстоятельства произошедшего. Назначен ряд экспертиз.