После взрыва на танкере в Азовском море нефть не разлилась

В Росприроднадзоре сообщили, что в результате взрыва на танкере «Генерал Ази Асланов» в Керченском проливе разлива нефти в море не произошло. Судно перед выходом разгрузилось в порту «Кавказ» и направлялось в сторону Ростова-на-Дону.

Ведомство сообщило, что причины взрыва выясняются, сейчас первоочередной задачей является проведение спасательной операции.

«Из порта уже вышел катер с боновыми ограждениями на борту, которые будут оперативно установлены и помогут обозначить зону возможных последствий случившегося для акватории. На месте уже работают специалисты Росприроднадзора, которым предстоит установить уровень загрязнения», — сообщили в Роспотребнадзоре.

В региональном МЧС подтвердили «360» информацию об отсутствии разлива нефтепродуктов.

«Предварительно разлива нефтепродуктов нет. На судах участвующих в ликвидации есть заградительные боны длинной более 1500 метров», — рассказали в экстренной службе.

В Росморречфлоте сообщили ТАСС, что танкер получил значительные повреждения и пробоины больших размеров. Оценивать состояние судна будут специалисты, которые сейчас идут к танкеру на спасательных буксирах.

«После этого будет понятно, что делать дальше. На месте уже находится первое спасательное судно, в пути еще два. У подошедшего судна задача: осмотр танкера и поиск людей. Поиск людей — приоритет», — сообщил источник агентства.

Десять спасенных моряков находятся в удовлетворительном состоянии, сообщило РИА «Новости». На буксир «Сириус» эвакуировали 10 человек, еще троих членов экипажа продолжают искать — их выбросило за борт. В пресс-службе ГУМЧС по Краснодарскому краю подчеркнули, что открытого горения на судне нет.