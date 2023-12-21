Происшествия 21 декабря 2023, 12:18 После взрыва газа в Татарстане возбудили уголовное дело СК Татарстана возбудил уголовное дело после взрыва газа в Осинове Пресс-служба МЧС

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Часть двухэтажного дома в поселке Осиново Зеленодольского района обрушилась после взрыва газа, жильцы пострадали. По факту случившегося возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Республике Татарстан.

Взрыв газа произошел утром 21 декабря. Часть дома обрушилась. Пресс-служба сообщила, что есть пострадавшие. Уголовное дело возбудили по части второй статьи 238 УК России «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Следователи осмотрят место происшествия после того, как экстренные службы закончат свою работу.

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Хлопок газовоздушной смеси произошел в квартире на втором этаже дома по Центральной улице, 7. Появилось видео с места ЧП, к поиску людей под завалами привлекли кинологов. По уточненной информации МЧС Татарстана, из подъезда вышли три человека, им медицинская помощь не потребовалась. Еще одну женщину эвакуировали спасатели. Минздрав региона заявил, что один пострадавший находится в тяжелом состоянии.