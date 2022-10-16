После взрыва газа в доме в Подмосковье эвакуировали 40 человек | 360°

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После взрыва газа в доме в Подмосковье эвакуировали 40 человек

МЧС сообщило об эвакуации 40 человек после взрыва в доме в Подмосковье

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Из-за взрыва бытового газа в жилом многоэтажном доме в поселке Измайлово Ленинского городского округа эвакуировали 40 человек, девять из них дети. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МЧС по Московской области.

ЧП произошло в доме № 1 на Центральной площади. По данным ведомства, из-за взрыва в квартире на пятом выбило стекла в трех окнах. Пожара не произошло.

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При осмотре спасатели установили, что межкомнатные и несущие перегородки в квартире не повреждены. В результате взрыва никто не пострадал.

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Подмосковская прокуратура сообщила, что начала проверку по факту случившегося. Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале ведомства. В ходе проверки специалисты дадут оценку соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования

МЧС РФ

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