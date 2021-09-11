После взрыва газа в доме под Ельцом госпитализировали 5 человек

После взрыва газа в жилом доме в поселке Солидарность под Ельцом в Липецкой области в больницах находятся пять человек, среди них один ребенок. Об этом со ссылкой на власти Елецкого района сообщило РИА «Новости».

Газ взорвался в двухэтажке на Школьной улице в ночь на субботу. В результате произошло частичное обрушение стены. Разрушен один из двух подъездов. По предварительным данным, погибли женщина и 11-летний ребенок. Еще шесть человек пострадали.

В больницах Ельца после взрыва находятся пять человек, среди них девятилетняя девочка. Пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести, по оценке врачей, угрозы их жизням нет. Еще один пострадавший отказался от госпитализации.

Ранее жительница соседнего дома Мария рассказала «360», что ее сосед видел, как от взрыва разорвало дом. Женщина перепугалась, схватила документы и животных и выбежала на улицу. В соседних домах из-за ЧП отключили газ, временно была приостановлена подача электричества.

В доме 16 квартир. Предположительно, в момент взрыва в нем находились 25 человек. По данным МЧС, всего там проживает 30 человек. Дом был построен в 1970 году. Он не был аварийным.

СК завел уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Спасатели продолжают работать на месте взрыва газа, несмотря на угрозу обрушения конструкций. Ведутся поиски пенсионера. Стены дома поддерживают с помощью строительной техники.