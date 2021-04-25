После убийства сотрудницы полиции во Франции задержали уже 5 человек

Полицейские во Франции задержали еще одного человека по делу об убийстве сотрудницы комиссариата в Рамбуйе. Число задержанных достигло пяти, сообщил телеканал BFMTV.

Прокурор по противодействию терроризму Жан-Франсуа Рикар сообщил, что пятым задержанным стал двоюродный брат нападавшего. Ранее был задержан другой его кузен, а также отец и супружеская пара, у которой проживал преступник.

Прокурор рассказал, что нападавший — уроженец Туниса, он приехал во Францию в 2009 году. В последние годы он работал водителем в службе доставки. У него был вид на жительство. Также он жаловался на проблемы с психическим здоровьем. Он наблюдался у психиатра, но его состояние не требовало госпитализации или отдельного лечения. Прежде он не привлекал внимания полиции, спецслужбы тоже не располагали о нем никакими данными.

Мужчина с ножом напал на женщину-полицейского в здании комиссариата Рамбуйе в пятницу, 23 апреля. Он нанес ей два удара ножом, от ранений она умерла. Когда правоохранители сделали несколько выстрелов, он кинул в одного из них нож, и после этого его застрелили.

Двое свидетелей сообщили, что перед атакой нападавший крикнул: «Аллах Акбар».