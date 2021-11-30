После свадебной церемонии произошла авария с участием жениха в Башкирии

В Архангельском районе Башкирии произошла смертельная авария. Об этом сообщил сайт mkset.ru со ссылкой на пресс-службу республиканской ГИБДД.

ДТП случилось на 51-м километре трассы Уфа — Инзер — Белорецк. Рядом с селом Архангельское столкнулись Ford Explorer и ВАЗ-2110. В результате столкновения 20-летний водитель отечественного авто получил смертельные травмы. Его 22-летняя пассажирка пострадала и была доставлена в больницу.

По данным издания, в ночь аварии праздновалась свадьба, и жених — водитель иномарки — сел в автомобиль, чтобы развести гостей по домам. Уже на обратной дороге он столкнулся с ВАЗ-2110, за рулем которого был его товарищ.