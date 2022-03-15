Водитель легковушки скончался после столкновения с грузовиком на Кубани

В Краснодарском крае случилось ДТП, в результате которого один человек погиб. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное МВД.

Авария произошла накануне на 185-м километре автодороги «Кавказ». Отечественное авто выехало на полосу встречного движения и столкнулось с грузовиком. 25-летний водитель легковушки получил смертельные травмы и скончался на месте происшествия. Мужчина, управлявший тяжелогрузом, не пострадал.