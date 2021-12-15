После столкновения девочки на «ватрушке» с электричкой в Подмосковье возбудили дело

В Московской области завели уголовное дело после столкновения пятилетней девочки с электричкой. Ребенок выехал на железнодорожные пути, когда катался на «ватрушке».

Следователи выяснят, было ли нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Днем 11 декабря девочка 2016 года рождения вместе с отцом, матерью и братом каталась с насыпи возле первого главного пути на 26-м километре перегона станций Болшево — Зеленый Бор.

«При подъеме на насыпь у мамы вырвалась веревка, и тюбинг вместе с девочкой съехал по насыпи к пути, по которому следовал электропоезд сообщением Москва-Ярославская — Фрязино», — уточнили в СК.

Ребенок ударился о колеса поезда головой. Девочку госпитализировали. Медики оказывают ей всю необходимую помощь. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося. Ход дела руководство управления поставило на особый контроль.