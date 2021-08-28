Дополнительную проверку багажа и бортовых запасов на борту самолета Москва — Геленджик проведут в аэропорту Домодедово. Такую меру примут из-за сообщения об угрозе взрыва.

В пресс-службе аэропорта РИАМО рассказали, что при поступлении анонимных угроз по правилам безопасности предусмотрены дополнительные процедуры. Их проводят службы аэропорта с представителями силовых структур.

В субботу утром в Домодедово поступило анонимное сообщение, что самолет, который должен был лететь в Геленджик, заминировали. По расписанию Airbus A320 должен был вылететь в 11:25. Вылет самолета задержали.

В конце мая аноним также сообщал об угрозе взрыва самолета Москва — Симферополь. Борт должен был вылететь из аэропорта Шереметьево.

Накануне фронтовой бомбардировщик Су-24 потерпел крушение в Пермском крае. Обоим пилотам удалось спастись, они катапультировались. Их обнаружил спасательный вертолет. Летчиков нашли живыми и транспортировали в больницу.