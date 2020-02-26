После сообщений о «минировании» в Приморье эвакуированы 39 школ

После сообщений о «минировании» во Владивостоке эвакуированы две школы. Информацию подтвердил представитель местной мэрии. В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре по этой же причине эвакуированы 37 школ, все средние учебные заведения двух городов.

Представитель администрации Владивостока сообщил РИА «Новости», что в оперативные службы с сообщением об угрозах обратилось руководство 57-й и 6-й школ. Скоро начнется проверка.

Местные СМИ утверждают, что речь идет о трех школах, в которых злоумышленники якобы разместили закладки отравляющих веществ.

В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре эвакуируют все школы городов. Речь идет и 37 учебных заведениях.

«К 9 утра (2.00 мск) сообщения поступили в восемь школ, в течение часа они поступили во все школы города. Идет эвакуация детей и персонала», — сообщил агентству представитель мэрии Хабаровска. Проверка зданий уже началась.

На прошлой неделе Роскомнадзор заблокировал доступ к пяти сервисам для массовых рассылок, которые в ФСБ назвали основным источником сообщений о «минировании».