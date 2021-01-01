После смерти 6 человек при пожаре в Чувашии завели уголовное дело

Республиканский Следком завел уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам после пожара в Урмарском районе Чувашии, в результате которого погибли шесть человек.

Ведомство сообщило, что, по предварительным данным, пожар произошел «в результате неосторожного обращения с огнем в деревянном жилом доме». Он сгорел полностью.

Назначенный судебные экспертизы, в том числе, прояснят точные причины возгорания.

Установлено также, что погибшая семья с детьми ранее состояла на учете в Цивильском районе Чувашии. Социальные работники продолжили посещать детей и после их переезда в Урмарский район.

Пожар в жилом доме деревни Орнары произошел 1 января в 05:51. В момент возгорания в строении находились хозяин жилища 1969 года рождения, его сожительница и две ее дочери с детьми одной из них. Выжил только мужчина.

На месте происшествия обнаружили останки троих взрослых и троих детей 2010, 2013 и 2016 годов рождения.