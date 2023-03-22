Происшествия 22 марта 2023, 07:30 После смертельного пожара в Новой Москве завели уголовное дело Прокуратура: по факту пожара в Новой Москве с 4 погибшими завели уголовное дело ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

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В Новой Москве при пожаре в деревянном доме погибла семья из четырех человек. Правоохранители возбудили дело за нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, сообщила прокуратура Москвы.

«По факту пожара в Новой Москве в результате, которого погибли двое взрослых и двое малолетних, возбуждено уголовное дело», — заявили в надзорном ведомстве, которое контролирует ход расследования.

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Кто стал фигурантом, в прокуратуре не уточнили.

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Пожар в деревянном доме в поселении Вороновское случился около полуночи. Возгорание произошло в двух комнатах на первом этаже и мансарде, которая спустя время обрушилась. По словам источник «360», огонь распространился на площади 90 квадратных метров. После ликвидации в доме нашли тела четырех человек, в том числе двух детей 2019 и 2020 года рождения.