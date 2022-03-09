После разгерметизации резервуара для битума в Пензе погибли три человека

По меньшей мере три человека погибли, еще семь пострадали после разгерметизации резервуара для битума в Пензе. Об этом РИА «Новости» сообщили в прокуратуре.

ЧП произошло на улице Антонова утром 9 марта. Сообщение о разгерметизации резервуара для хранения битума поступило в 08:40 по местному времени.

На место происшествия прибыли спасатели, в ликвидации ЧП участвуют 25 человек и шесть единиц спецтехники.

Один из пользователей выложил фотографию с опрокинувшейся цистерной, из которой вылился мазут. «Слышал сирены, чую запах горелого — то ли пластика, то ли химии какой», — написал в соцсетях один из пользователей.

По информации источника ТАСС, в момент ЧП битум из резервуара перекачивали в автоцистерны. Травмы получили только рабочие предприятия, водители автоцистерн не пострадали. Собеседник агентства также рассказал, что причиной взрыва могло стать нарушение технологического процесса при перекачке битума.

В пресс-службе регионального Минздрава сообщили, что все пострадавшие были доставлены в больницу, врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.