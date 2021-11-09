Подвоз питьевой воды организовали в Мытищах после прорыва трубы

Трубу холодного водоснабжения прорвало в одном из дворов в Мытищах. Аварийные службы уже приступили к ремонтным работам. Для местных жителей организовали подвоз питьевой воды.

«В настоящий момент специалистами АО „Водоканал-Мытищи“ проводятся ремонтно-восстановительные работы. Жителям организован подвоз питьевой воды автоцистерной», — сообщили в пресс-службе министерства ЖКХ Московской области.

Автоцистерну с водой можно найти возле дома 80к1 на Новомытищинском проспекте. В случае необходимости воду будут подвозить до полного устранения аварии.

Прорыв трубопровода холодного водоснабжения Д400 произошел вечером 8 ноября. Авария случилась во дворе в районе улицы Летная и Новомытищинского проспекта. В некоторых домах приостановили подачу холодной воды. Еще в одном доме отключили электричество из-за подтопления подвала. Сейчас специалисты занимаются откаткой воды.

«Срок восстановления водоснабжения в дома уточняется. Жители были своевременно проинформированы о происходящем», — отметили в пресс-службе.

Ситуацию взяли под контроль министерство ЖКХ и администрация Мытищ. Жителям городского округа принесли извинения за доставленные неудобства.