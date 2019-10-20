После прорыва дамбы в Красноярском крае задержаны 3 человека

Следователи задержали генерального директора, начальника и мастера горного участка ООО «Сисим» — золотодобывающего предприятия, на руднике которого в Красноярском крае прорвало дамбу. Эту информацию официально подтвердили в региональном СК.

«В рамках расследования уголовного дела следователями СКР в Курагинском районе задержаны директор золотодобывающего предприятия ООО „Сисим“, начальник и мастер горного участка этой же организации», — сообщили в пресс-службе ведомства.

СМИ: силовики задержали гендиректора рудника в Красноярском крае, где прорвало дамбу Подробнее

Также в СК добавили, что задержанных уже привезли в Красноярск для допроса.

Ранее в офисе компании прошли обыски. Следователи изъяли технические и финансовые документы. В качестве основной версии обрушения дамбы следователи назвали нарушения при проведении золотодобывающих работ.

Утром 19 октября в Курагинском районе Красноярского края прорвало дамбу технического водоема. Происшествие случилось на территории золотодобывающей артели недалеко от поселка Щетинкино. Вода затопила два общежития — в них могли находиться до 80 человек.

В результате ЧП, по предварительным данным, погибли 15 человек. Шесть человек числятся пропавшими без вести. Спасательные работы продолжаются. В районе ввели режим ЧС, а 21 октября в Красноярском крае объявили днем траура по погибшим.