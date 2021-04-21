После пропажи двух девочек в Нижегородской области завели уголовное дело

Под Нижнем Новгородом в Шатковском районе накануне пропали двоюродные сестры шести и семи лет. Дети пошли гулять в селе Кержемок. Домой они не вернулись, сообщил сайт newsnn.ru со ссылкой на СУ СК России по Нижегородской области.

Последний раз детей видели вечером того же дня возле пруда. В день своего исчезновения одна из девочек приехала с отцом в гости. Ночью тело старшей девочки нашли в пруду. Видимых телесных повреждений криминального характера на трупе не обнаружили.

По версии следствия, ребенок утонул. Чуть позже, в этом же водоеме, нашли тело второй девочки.

По факту гибели детей возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.