После пожара в Одессе уволили руководителей ГСЧС

После пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса 4 декабря, жертвами которого стали 16 человек, произошли кадровые перестановки в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Одесской области.

В частности, уволены начальник Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области Виктор Федорчак и его заместитель Михаил Вовк — он отвечал за профилактическую работу. О кадровых решениях сообщила пресс-служба ГСЧС.

Приказы об увольнениях датированы 19 декабря 2019 года. В этот же день было принято решение о назначении на должность начальника регионального управления ГСЧС полковника гражданской защиты Вадима Шулюка.

Пожар здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса начался днем 4 декабря. Истоорическое здание в самом центре Одессы выгорело почти полностью. Погибли и пострадали люди. Два человека погибли на месте, тела еще 14 человек, которых считали пропавшими, были позже найдены под завалами здания, к разборам которых приступили сразу же, как только потушили открытое горение.