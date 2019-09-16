После пожара с восемью погибшими в Красноярске возбудили уголовное дело

В ночном пожаре в Октябрьском районе Красноярска погибли восемь человек, в том числе четверо детей. СК возбудил уголовное дело после случившегося.

Производство начато по части 3 статьи 109 УК РФ, которая предполагает причинение смерти по неосторожности. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Красноярскому краю.

Следствием предварительно установлено, что возгорание в квартире по улице Гусарова, 23, началось около 02:00 по местному времени. В ней проживала семья с двумя детьми, на выходные к ним приехали родственники — тоже с двумя несовершеннолетними.

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«Соседи вызвали пожарных, которые проникли в квартиру, где обнаружили тела восьми человек», — уточнили в ведомстве.

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Предварительной причиной пожара назвали короткое замыкание. Рассматривается версия и об неосторожном обращении с огнем.

На месте работают следователи и специалисты других ведомств. Назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы. Обстоятельства пожара устанавливаются.

Специалисты отметили, что старая проводка в многоэтажке не выдержала высокого напряжения. Оно возникло из-за подключения нескольких бытовых приборов в одну сеть.